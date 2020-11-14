ATV canlı izle! Atv yayın akışı - 14 Kasım 2020 Cumartesi

14 Kasım 2020 Cumartesi ATV yayın akışı ve detayları haberimizde. ATV'de bugün Kim Milyoner Olmak İster Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Kuruluş Osman dizisi Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 14 Kasım 2020 Cumartesi tarihli ATV yayın akışı ve detayları.

ATV YAYIN AKIŞI 14 Kasım 2020

07: 30 ATV'de Haftasonu

10: 00 Kanatlarını Aç Yabancı Sinema

12: 15 Maria ile Mustafa

14: 00 Beni Bırakma

15: 30 Biz Zamanlar Çukurova



19: 00 Haftasonu Ana Haber Haber20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?00: 20 Kuruluş Osman Tekrar02: 20 Kırgın Çiçekler05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2. Bölüm

Kim Milyoner Olmak İster? 2011 tarihinden beri Atv'de yayımlanan yarışma programı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulmaktadır.

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programı Cumartesi akşamları saat 20.00'de izleyicileriyle buluşmaktadır.

Yarışmanın sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunuldu. Daha sonra Selçuk Yöntem 3 yıl programın sunuculuğunu üstlendi. 2017 yılının Şubat ayından 2019 yılının Haziran ayına kadar Murat Yıldırım programın sunuculuğunu yaptı. 5 Ekim 2019 tarihinden itibaren Kenan İmirzalıoğlu programın sunuculuğunu yapmaktadır.

Eski yarışmanın en büyük ödülü olan 500.000 YTL'yi alabilen olmamışken, şu anki büyük ödül olan 1.000.000 TL'yi Arda Ayten adlı yarışmacı kazanmıştır.

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