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25 Kasım 2020 Fox TV Yayın Akışı

25 Kasım 2020 Çarşamba Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Zümrüdüanka Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Kefaret Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 25 Kasım 2020 Çarşamba tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.

Televizyon 25.11.2020, 09:07
25 Kasım 2020 Fox TV Yayın Akışı
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25 Kasım 2020 Fox TV Yayın Akışı

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

12.45 AŞK YENİDEN

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM

00.15 KEFARET

02.45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

04.30 KADIN

06.00 ŞEVKAT YERİMDAR

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