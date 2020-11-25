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25 Kasım 2020 Fox TV Yayın Akışı
25 Kasım 2020 Çarşamba Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Zümrüdüanka Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Kefaret Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 25 Kasım 2020 Çarşamba tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.
Televizyon 25.11.2020, 09:07
25 Kasım 2020 Fox TV Yayın Akışı
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 AŞK YENİDEN
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM
00.15 KEFARET
02.45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
04.30 KADIN
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR