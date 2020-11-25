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25 Kasım 2020 Atv Yayın Akışı
25 Kasım 2020 Çarşamba günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Televizyon 25.11.2020, 09:02
ATV yayın akışı ve detayları haberimizde. ATV'de bugün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Maria ile Mustafa Dizisi Tekrarı yer alacak.
İşte merak ettiğiniz 25 Kasım 2020 Çarşamba tarihli ATV yayın akışı ve detayları.
08: 00 Kahvaltı Haberleri Haber
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası Haber
14: 00 Beni Bırakma
16: 20 Esra Erol'da 194.Bölüm - Eğlence
20: 00 Kuruluş Osman 35. Bölüm
00: 20 Hercai Tekrar
03: 00 Kırgın Çiçekler
05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. Bölüm