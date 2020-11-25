25 Kasım 2020 Atv Yayın Akışı

ATV yayın akışı ve detayları haberimizde. ATV'de bugün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Maria ile Mustafa Dizisi Tekrarı yer alacak.

İşte merak ettiğiniz 25 Kasım 2020 Çarşamba tarihli ATV yayın akışı ve detayları.

08: 00 Kahvaltı Haberleri Haber

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası Haber

14: 00 Beni Bırakma

16: 20 Esra Erol'da 194.Bölüm - Eğlence



19: 00 atv Ana Haber Haber20: 00 Kuruluş Osman 35. Bölüm00: 20 Hercai Tekrar03: 00 Kırgın Çiçekler05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. Bölüm