ANKARA (AA) - Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, Ankara'da yapıldı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara'da gerçekleştirilen organizasyonda Kocaeli, 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya ile il sıralamasında birinci oldu.
Konya 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile ikinciliği elde ederken, Manisa 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya ile üçüncü sırada yer aldı.
Müsabakalar sonunda birincilik elde eden sporcular şunlar:
Kızlar:
57 kilo: Nur Birer
64 kilo: Ecem Baysuğ
+63 kilo: Elif Kuşçu
Erkekler:
66 kilo: Çağrı Baydak
73 kilo: Arda Özen
+73 kilo: Kaan Engin