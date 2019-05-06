



ANKARA (AA) - Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, Ankara'da yapıldı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara'da gerçekleştirilen organizasyonda Kocaeli, 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya ile il sıralamasında birinci oldu.

Konya 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile ikinciliği elde ederken, Manisa 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya ile üçüncü sırada yer aldı.

Müsabakalar sonunda birincilik elde eden sporcular şunlar:

Kızlar:

57 kilo: Nur Birer

64 kilo: Ecem Baysuğ

+63 kilo: Elif Kuşçu

Erkekler:

66 kilo: Çağrı Baydak

73 kilo: Arda Özen

+73 kilo: Kaan Engin