Yetiştirme yurdunda tanıştı, zamanla tutkuya dönüştü





ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Milli Eğitim Bakanlığı çalışanı 41 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Alparslan Buğra, hayata yetiştirme yurdunda tanıştığı masa tenisiyle tutundu.

Sivas'ın Kangal ilçesinde yaşayan Alparslan Buğra için yetiştirme yurdunda arkadaşlarıyla oynadığı masa tenisi zamanla tutkuya dönüştü.

Meslek lisesinde yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan Buğra, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri sonucu masa tenisi müsabakalarına katılmaya başladı.

İk yıldır Türkiye şampiyonalarında mücadele eden Buğra'nın en büyük hayali ise milli takım formasını giymek.





- 21 yıldır memurluk yapıyor





Alparslan Buğra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan kalça çıkığı ve bacak kısalığı engellerinin bulunduğunu dile getirdi.

Yetiştirme yurdunda büyüdüğünü anlatan Buğra, "Orada arkadaşlarla masa tenisi oynuyorduk. Zamanla tutkuya dönüştü." dedi.

Buğra, 21 yıldır memur olarak görev yaptığı meslek lisesinde, beden eğitim öğretmeni Kayhan Söğüt'ün sayesinde masa tenisinde ilerleme kaydettiğini ve zamanla başarılı olduğunu ifade etti.

İki yıldır Türkiye şampiyonalarına katıldığını belirten Buğra, "7. klasmanda mücadele ediyorum. Geçen sene hem tekler hem de çiftlerde Türkiye üçüncülüğü elde ettim. Bu yıl Ankara'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ise teklerde üçüncü, takım müsabakalarında şampiyon oldum. Milli takım seçmelerine katılacağım. Hedefim milli sporcu olmak. Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmek istiyorum." şeklinde konuştu.





- "Hayatınızda çok şey değişecek"





Masa tenisi sayesinde farklı şehirlere giderek yeni insanlarla tanışma fırsatı yakaladığına işaret eden Buğra, "Sporla hayata bakış açım değişti." dedi.

Buğra, zamanla öz güveninin artığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir şeyler başarabileceğimi hissettim. Önemli sporcular arasına girmek için mücadele veriyorum. Başarılı olacağıma da inanıyorum. Katkılarından dolayı Sivas Valimiz, Kaymakamımız, Kangal İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum."

Engellilere "Evlerinize hapsolmayın." diye seslenen Buğra, "Dışarı çıkın ve spor yapın. Hayatınızda çok şeyin değişeceğini göreceksiniz." şeklinde görüş belirtti.



