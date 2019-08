Yeni Malatyaspor Avrupa'ya veda etti

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}❮❯Yeni Malatyaspor - Partizan

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Yeni Malatyaspor, Sırbistan temsilcisi Partizan ile Yeni Malatya Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Malatya ekibinden Guilherme (sol 2), rakipleriyle mücadele etti. ( Kerem Kocalar - Anadolu Ajansı )

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Yeni Malatyaspor, Sırbistan temsilcisi Partizan karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

7. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Mustafa Akbaş'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Jahovic, kaleci Stojkovic'in öne çıkmasını değerlendirerek ceza yayı üzerinden topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0

15. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Rahman Buğra'nın uzaklaştıramadığı topu kapan Asano'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada sol kanatta topla buluşan Bifouma, çalımlarla son çizgiye inerek ortasını yaptı ancak araya giren Partizan defansı, altıpasta Guilherme'den önce müdahale ettiği topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Gökhan Töre'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda sırtı kaleye dönük topla buluşan Bifouma'nın dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

45+5. dakikada Yeni Malatyaspor yarı alanının ortalarından kazanılan faulu Tosic kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa sol çaprazda Sadiq kafayla vurdu. Kaleci Farnolle'ün direk dibinde engellediği topu yine Sadiq kaleye göndermek istedi. Farnolle'ün müdahale ettiği meşin yuvarlak, yan direğe çarparak altıpasa düştü. Farnolle, hızlı davranarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Maçın ilk yarısı, Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.