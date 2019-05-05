Voleybola VakıfBank damgası





İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı beşinci maç sonunda 3-2 ile geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Ligde normal sezonu Eczacıbaşı VitrA'nın ardından ikinci sırada tamamlayan VakıfBank, çeyrek finalde Nilüfer Belediyespor, yarı finalde Fenerbahçe Opet'i geçerek finale geldi.

Final serisinin ilk 2 maçına VakıfBank Spor Sarayı ev sahipliği yaptı. Sahasındaki ilk maçı 3-2 kaybeden VakıfBank, ikinci maçı 3-1 alarak seriye 1-1 eşitlik getirdi. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı VitrA'nın ev sahipliğine taşınan seride üçüncü maçı da 3-1'lik skorla kazanan sarı-siyahlı takım, durumu 2-1'e getirdi. Eczacıbaşı VitrA'nın 4. maçı kazanmasıyla seride eşitlik hakim oldu.

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki beşinci ve son karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, rakibini 3-0 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.





- 11. kez şampiyon





Eczacıbaşı VitrA'ya finalde üstünlük kuran VakıfBank, lig tarihindeki 11. şampiyonluğunu yaşadı.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan kulüp, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta adını aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak yeniden değiştirildi.

Deplasmanlı ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleştikten sonra VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004, 2004-2005'te mutlu sona ulaştı. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürme başarısı gösterdi.

VakıfBank, bu sezon yeniden zirveye yerleşerek, 11. şampiyonluğunu kazandı.





- Son 7 sezonda 5. şampiyonluk





VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde son 7 sezonun 5'ini şampiyon olarak tamamladı.

Sarı-siyahlı ekip, bu sezonun yanı sıra 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında mutlu sona ulaşmayı başardı.

Ligde 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında ise Fenerbahçe şampiyon oldu.





- VakıfBank, sezonu çifte kupayla tamamladı





VakıfBank, voleybolda 2018-2019 sezonunda iki kupa kaldırdı.

Sarı-siyahlı takım, lig şampiyonluğunun yanı sıra FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda altın madalyaya uzandı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'yı geçerek şampiyon olan VakıfBank, geçen yılın aralık ayında Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Brezilya'nın Minas takımını yenerek altın madalyayı bir kez daha Türkiye'ye getirdi.





- Eczacıbaşı VitrA'da şampiyonluk hasreti 7 sezona çıktı





Türk kadın voleybolunun köklü kulüplerinden Eczacıbaşı VitrA'da şampiyonluk hasreti 7 sezona yükseldi.

Ligde son şampiyonluğunu 2011-2012 sezonunda elde eden turuncu-beyazlı ekip, aradan geçen 7 sezonda mutlu sona ulaşamadı.

Eczacıbaşı VitrA, Sultanlar Ligi'nde 16 kez ile en fazla şampiyon olan takım konumunda.

Turuncu-beyazlı ekip, voleybolda sezonu sadece AXA Sigorta Kupa Voley'i alarak tamamladı.





- Şampiyonlar





Kadın voleybolunda 35 sezonun şampiyonları şunlar:

Sezon Şampiyon 1984-1985 Eczacıbaşı 1985-1986 Eczacıbaşı 1986-1987 Eczacıbaşı 1987-1988 Eczacıbaşı 1988-1989 Eczacıbaşı 1989-1990 Emlak Bankası 1990-1991 Emlak Bankası 1991-1992 VakıfBank 1992-1993 Güneş Sigorta 1993-1994 Eczacıbaşı 1994-1995Eczacıbaşı 1995-1996 Emlak Bankası 1996-1997 VakıfBank 1997-1998 VakıfBank 1998-1999 Eczacıbaşı 1999-2000 Eczacıbaşı 2000-2001 Eczacıbaşı 2001-2002 Eczacıbaşı 2002-2003Eczacıbaşı 2003-2004 VakıfBank Güneş Sigorta 2004-2005 VakıfBank Güneş Sigorta 2005-2006 Eczacıbaşı 2006-2007 Eczacıbaşı 2007-2008 Eczacıbaşı Zentiva 2008-2009 Fenerbahçe Acıbadem 2009-2010 Fenerbahçe Acıbadem 2010-2011 Fenerbahçe Acıbadem 2011-2012 Eczacıbaşı VitrA 2012-2013 VakıfBank 2013-2014 VakıfBank 2014-2015 Fenerbahçe Grundig 2015-2016 VakıfBank 2016-2017 Fenerbahçe 2017-2018 VakıfBank2018-2019 VakıfBank