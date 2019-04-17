Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı

- Karayolları: 3 - Çanakkale Belediyespor: 2

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı
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Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Tuncay Sevim, Fatih Yayla

Karayolları: Marina, Elif Şahin, Ayçin Akyol, Yasemin Güveli, Mariana Aydın, Tuğçe Ceyhan (Gülçin Doğan, Yulia, Esra Betül Çetin, Kübra Kegan, Yasemin Özel, Seda Canlı)

Çanakkale Belediyespor: Gökçe Çiçek Aksoylu, Birgül Güler, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Yasemin Yıldırım (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Ece Hocaoğlu)

Setler: 25-17, 25-13, 20-25, 15-25, 15-8

Süre: 114 dakika (24, 22, 29, 23, 16)


BURSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devre ikinci gün maçında Karayolları, Çanakkale Belediyespor'u 3-2 yendi.


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