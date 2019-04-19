Salon: Ali Yücel
Hakemler: Hakkı Demiralay, Gürhan Gül
Tokat Belediye Plevne: Julius, Bedirhan Bülbül, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker, Vefa Yılmaz (Semih Çelik, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı)
Maliye Piyango: Osman Çağatay Durmaz, Aslan Ekşi, Bruno, Görkem Sertel, Ali Deniz Yılmaz, Halil İbrahim Yücel (Deniz İvgen, Sercan Yüksel Bıdak, Seganov)
Setler: 25-20, 23-25, 21-25, 23-25
Süre: 104 dakika (25, 28, 24, 27)
TOKAT (AA) - Voleybol Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık ilk maçında Maliye Piyango, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.
İki galibiyete ulaşacak takımın ligi 5. sırada tamamlayacağı serinin ikinci maçı, 22 Nisan Pazartesi günü Ankara'da oynanacak.