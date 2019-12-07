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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

- PTT: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1

Spor 07.12.2019, 17:44
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
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Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu

PTT: Maria, Ceren Çağlar Baysal, Polen Ünver, Gergana, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Burcu Genç)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein, Sobolska, Meryem Boz, Plak, Hazal Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Ecem Alıcı, Ezgi Dilik, Erce Kasapoğlu, Cansu Ayyıldız, Hande Korkut)

Setler: 19-25, 25-17, 25-18, 25-19

Süre: 100 dakika (24, 26, 26, 24)


ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında PTT, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.


#AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley #Aydın Büyükşehir Belediyespor #PTT #Voleybol
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