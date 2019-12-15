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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

- Ligin 11. haftasında 5 maç yapıldı

Spor 15.12.2019, 22:24
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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İSTANBUL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasına 5 karşılaşmayla devam edildi.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Halkbank-Tokat Belediye Plevne: 3-0

Arkas Spor-Spor Toto: 3-2

İnegöl Belediyespor- Fenerbahçe HDI Sigorta: 2-3

Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankası: 1-3

#11. hafta #AXA Sigorta Efeler Ligi #Voleybol
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