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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
- Ligin 11. haftasında 5 maç yapıldı
Spor 15.12.2019, 22:24
İSTANBUL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasına 5 karşılaşmayla devam edildi.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Halkbank-Tokat Belediye Plevne: 3-0
İnegöl Belediyespor- Fenerbahçe HDI Sigorta: 2-3
Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankası: 1-3
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