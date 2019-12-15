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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
- Halkbank: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0
Spor 15.12.2019, 17:16
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Salim Bektaş, Ayşim Erginay
Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov, Efe Bayram (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orçun Ergün)
Setler: 25-21, 25-19, 25-17
Süre: 75 dakika (29, 24, 22)
ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.
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