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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

- Halkbank: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0

Spor 15.12.2019, 17:16
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bektaş, Ayşim Erginay

Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Faik Samet Güneş, Seganov, Efe Bayram (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orçun Ergün)

Tokat Belediye Plevne: Ahmet Arslan, Chernokozhev, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Julius (Alperay Demirciler, Semih Çelik, Mehmet Hacıoğlu, Berkant Hızarcı, Halil Dolaşık, Atakan Topal, Cansın Çınar)

Setler: 25-21, 25-19, 25-17

Süre: 75 dakika (29, 24, 22)


ANKARA (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

#AXA Sigorta Efeler Ligi #Halkbank #Tokat Belediye Plevne #Voleybol
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