Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi





Salon: TVF Başkent

Hakemler: Simone Santi (İtalya), Nasr Shaaban (Mısır)

Türkiye: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Fatma Yıldırım, Zehra Güneş, Meryem Boz, Şeyma Ercan (Şebnem Simge Aköz, Gizem Güner Örge, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın)

Rusya: Iurinskaia, Lazarenko, Khaletskaia, Kurilo, Efimova, Ryseva (Chikrizova, Vorobyeva, Matveeva)

Setler: 25-19, 25-21, 25-20

Süre: 86 dakika (24,30,32)





ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi ikinci hafta üçüncü ve son maçında Rusya'yı 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan etabını 3'te 3 yaparak namağlup kapatmıştı. Milliler, Uluslar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 6 maçta, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı ve 15 puana ulaştı.



