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Umut Bulut ile Şamil Çinaz'ın Kayserispor'dan ayrıldığı iddiası
KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, futbolcuları Umut Bulut ile Şamil Çinaz'ın sözleşmelerini tek taraflı feshettikleri yönünde kendilerine ulaşan herhangi bir bilgi olmadığını bildirdi. Konuyla ilgili...
Spor 13.12.2019, 17:56
KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, futbolcuları Umut Bulut ile Şamil Çinaz'ın sözleşmelerini tek taraflı feshettikleri yönünde kendilerine ulaşan herhangi bir bilgi olmadığını bildirdi.
Bunun dışında kulüp tarafından yapılan herhangi bir işlemin bulunmadığını vurgulayan Tokgöz, "Oyuncuların sözleşmelerini tek taraflı olarak feshettiklerine dair bize ulaşan bir şey yok." diye konuştu.
Bugün bazı basın yayın organlarında Umut Bulut ile Şamil Çinaz'ın sözleşmelerini tek taraflı feshetmek için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdukları yönünde haberler yer almıştı.
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