KAYSERİ (AA) - Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu'nda dereceye girenler ödüllendirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül törenine, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Aysel Ataş, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Kayseri Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Cıngı, burada yaptığı konuşmada, Erciyes AŞ'nin her yıl önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Kayak Merkezi'ne büyük yatırımlar yaptığını vurgulayan Cıngı, "Kazasız belasız bir yarış oldu. Büyükşehir Belediyemizin kayak merkezimize yoğun bir yatırımı var. Biz de Erciyes Dağı'nı uluslararası bir spor merkezi haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kışın kış sporlarının yoğun olduğu ve yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği bu dağ, yazın da farklı sporlara ev sahipliği yapıyor. İnşallah bundan sonra da Erciyes Dağı'nda sportif aktivitelere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ataş, Cıngı ve Deliktaş genel klasmanda birinci olan Vino Astana Motors takımından Ovsyaninikov Alexandr (Kazakistan), ikinci Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor takımından Mustafa Sayar ve üçüncü Litvanya Ulusal Takımı'ndan Navarda Uskas Ramunas'a (Litvanya) kupa ve ödüllerini verdi.