Ulaş'ta öğrenciler spora yönlendiriliyor

SİVAS (AA) - Ulaş ilçesinde merkez ve köylerinde eğitim gören öğrencilere beden eğitim öğretmenleri tarafından sporun değişik branşlarında kurslar veriliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin sağlam, kişilikli, duyarlı kurallara uyan, ekip ruhu oluşan bireyler olmaları için spor kursları açtıklarını söyledi.

Amaçlarının öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak olduğunu aktaran Gül, "Ders dışı zamanlarını internet kafelerde geçirmeleri yerine spor salonlarında geçirmelerini istiyoruz. Bunun için de öğrencilerimiz beden eğitimi öğretmenleri gözetiminde futbol, voleybol, basketbol, güreş, badminton, masa tenisi, fitnes ve hentbol kursları alıyor. Her öğrencimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kurslara katılıyor." ifadelerini kullandı.