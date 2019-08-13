UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz'in Vitoria ile Letonya'nın Ventspils takımları arasında oynanacak rövanş karşılaşmasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA tarafından görevlendirilen Halil Umut Meler, Portekiz'in Guimaraes şehrindeki Estadio D. Afonso Henriques Stadı'nda 14 Ağustos Çarşamba günü TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada düdük çalacak.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Vitoria, deplasmanda 3-0 kazanmıştı.

Muhabir: Erkan Tiryaki