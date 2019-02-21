UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı

İSTANBUL (AA) - Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

Son 32 turunda 1-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Rusya'nın Zenit takımına konuk olacak Fenerbahçe ile 2-1 kaybettiği mücadelenin ardından deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak Galatasaray da rakiplerini elemesi halinde kuraya katılacak.

Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



