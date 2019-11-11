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Türkiye-İzlanda maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü İzlanda ile yapacağı karşılaşmayı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
Spor 11.11.2019, 17:36
İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü İzlanda ile yapacağı karşılaşmayı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.
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