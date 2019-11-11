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Türkiye-İzlanda maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü İzlanda ile yapacağı karşılaşmayı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Spor 11.11.2019, 17:36
Türkiye-İzlanda maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek
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İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü İzlanda ile yapacağı karşılaşmayı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

#A Milli Takım #Anthony Taylor #EURO 2020 #Futbol #İzlanda #TFF
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