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Türkiye-Arnavutluk maçına Rumen hakem
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile yapacağı maçı Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan yönetecek.
Spor 08.10.2019, 13:25
İSTANBUL(AA) - A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk ile yapacağı maçı Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan yönetecek.
Müsabakada Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Eugen Gheorghe yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sebastian Constantin Coltescu olacak.
Türkiye, H Grubu'nda yaptığı 6 maçta 15 puan topladı.
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