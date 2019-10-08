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Türkiye-Arnavutluk maçına Rumen hakem

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile yapacağı maçı Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan yönetecek.

Spor 08.10.2019, 13:25
Türkiye-Arnavutluk maçına Rumen hakem
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İSTANBUL(AA) - A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk ile yapacağı maçı Rumen hakem Ovidiu Alin Hategan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Alin Hategan düdük çalacak.

Müsabakada Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Eugen Gheorghe yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sebastian Constantin Coltescu olacak.

Türkiye, H Grubu'nda yaptığı 6 maçta 15 puan topladı.

#spor
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