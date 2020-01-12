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Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Antalya'da başladı
Turnuvada 81 ilden yaklaşık 2 bin sporcu mücadele ediyor.
Spor 12.01.2020, 14:29
Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen turnuvaya, 81 ilden gençler ve büyükler kategorisinde yaklaşık 2 bin sporcu katılıyor.
Kayıcı, "Genç ve A Milli Takımlarda mücadele edecek sporcularımız, bu turnuvanın yanı sıra 2-5 Nisan'da yine Antalya'da yapılacak Turkish Open ve Uluslararası Avrupa Kupası ile 1-7 Temmuz'da Gaziantep'te düzenlenecek Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda alacakları puanlarla belirlenecek." diye konuştu.
Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, 19 Ocak'ta sona erecek.