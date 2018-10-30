Türk Telekom'un konuğu Partizan

ANKARA (AA) - Türk Telekom, Basketbol ULEB Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta maçında yarın sahasında Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşılaşacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Türk Telekom, grupta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Başkent ekibi, ilk galibiyetini geçen hafta İtalya deplasmanında Dolomiti Energia takımını 81-77 yenerek elde etmişti.

Grupta Türk Telekom gibi sahadan bir kez galibiyetle ayrılan Partizan, averajla 4. basamakta bulunuyor.