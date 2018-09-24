Türk okçular rakip tanımıyor

ANTALYA - Oktay Özden

Antalya'da AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, kentteki 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde 13-16 Eylül'de düzenledikleri 2018 Açık Hava Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nın başarıyla tamamlandığını söyledi.

Klasik yay, makaralı yay kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyona 64 kulüp, 406 sporcunun katıldığını bildiren Abdullah Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Bir Türkiye şampiyonasını daha Antalya'da sona erdirdik. Bu yarışta kıyasıya mücadele oldu. Bu yarışmanın sonunda, 2019 sezonunda ülkemizi temsil edecek milli takımlarımıza girecek sporcularımızı belirlemiş olduk. Böylece önümüzdeki yıl milli takımların yapısı, hangi yarışmalarda yarışacağı da belli olmuş oldu."

Avrupa şampiyonasından 5 madalya, iki rekor

Topaloğlu, Polonya'nın Legnica kentinde 27 Ağustos-1 Eylül'de gerçekleştirilen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'na 12 sporcuyla katıldıklarını ve milli okçuların 3 altın, birer gümüş ve bronz madalya kazandığını hatırlattı.

Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı, Ayşe Bera Süzer'den oluşan Türkiye Makaralı Yay Kadın Milli Takımı ile Aybüke Aktuna, Gülnaz Büşranur Çoşkun, Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Türkiye Klasik Yay Kadın Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğunu vurgulayan Başkan Topaloğlu, bireyselde ise klasik yayda mücadele eden Anagöz'ün altın, Çoşkun'un bronz madalya elde ettiğini, makaralı yayda mücadele eden Bostan'ın da gümüş madalya kazandığını anımsattı.

"Başarılar bizi ümitlendirdi"

Abdullah Topaloğlu, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporculardan Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün iki rekor kırdığını aktardı. Mete'nin 686 toplam puanla gençler Avrupa rekorunun sahibi olduğunu vurgulayan Topaloğlu, Mete ve Yasemin Ecem'den oluşan klasik yay karışık takımının ise 1348 puana ulaşarak gençler dünya rekorunu kırmayı başardığını dikkati çekti.

Bir önceki rekorun da bir ay önce Bulgaristan'da gerçekleştirilen Avrupa Grand Prix'in de 1333 puan ile Mete Gazoz ile Gülnaz Büşranur Çoşkun'a ait olduğunun altını çizen Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Bundan önce gençlerimiz yine aynı başarıyı gösterdiler. Ümit ediyoruz ki okçuluğumuzun ivmesi bu şekilde devam edecektir. Tokyo Olimpiyatları'na hazırlandığımız şu günlerde gerçekten bu başarılar bizi ümitlendirdi. 2019 için ümitlendirdi. 2019 Dünya Şampiyonası'nda Tokyo Olimpiyatları'nın kotasını alıp, 2020'de de olimpiyat madalyasının peşine düşeceğiz. Bunun için tüm hazırlıklarımız devam ediyor. Umarım ki sporcularımız bunu başaracaklar ve milletimizi en iyi şekilde temsil edecekler. Yine geçtiğimiz Avrupa şampiyonasında sporcularımız Mete Gazoz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Yasemin Ecem Anagöz kendilerine ait hem Avrupa hem dünya rekorlarını yenilediler. Yani şunu söyleyebiliriz. Artık sporcularımız kendi kendileri ile yarışıyorlar. Kendi rekorlarını, uluslararası alanda kendilerini egale ediyorlar. Onları da buradan bir kere daha tebrik ediyoruz."