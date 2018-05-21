TS Tenis: Türkiye Tenis Şampiyonası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ortakent-Yahşi Bahar Festivali (OYFEST 2018) kapsamında Tekerlekli Sandalye (TS) Türkiye Tenis Şampiyonası düzenlendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Tekerlekli Sandalye Tenis Takımı sporcuları, Ortakent Yahşi Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği'nin (OYDER) ev sahipliğinde düzenlenen TS Türkiye Tenis Şampiyonası, düzenlenen açılış töreniyle başladı.

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, açılışta yaptığı açıklamada, Türkiye'de 13 milyondan fazla engelli bireyin yaşadığını ve bu kişilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti.

Şampiyonaya Ankara'dan katılan milli sporcu Uğur Altınel ise daha önce tekerlekli sandalye basketbol sporuyla uğraştığını, tenise geçen yıl Bodrum'da düzenlenen turnuvada başladığını belirterek, tenis sporunda oldukça iddialı olduğunu söyledi.

Kadın milli sporcu Büşra Ün de yaklaşık 10 yıldır tenisle uğraştığını ve tenisin kendisi için dönüm noktası olduğunu aktardı.

Ortakent-Yahşi Tenis Kulübünde 40'a yakın engelli sporcunun katılımıyla yapılan şampiyona, 25 Mayıs'ta ödül töreniyle sona erecek.