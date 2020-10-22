TRT Spor Günlük Haftalık Yayın Akışı - 22-26 Ekim 2020
TRT SPOR Yayın akışı 22 - 26 Ekim 2020 günlerine ait yayın akışı
Türkiye'nin güncel spor haber kaynağı
Türkiye'nin güncel spor haber kaynağı TRT Spor Doğu Paketi bilgileri:
Frekans.................11096 Polarizasyon...........H Symbol Rate...........30000 FEC.......................5/6 Batı Paketi bilgileri: Frekans................11919 Polarizasyon...........V Symbol Rate...........24444 FEC........................3/4
22 EKİM 2020 YAYIN AKIŞI
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 TFF 1. Lig Özetler
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 TBMM-TV
13:00 Spor Bülteni
13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " TUZLASPOR – ANKARASPOR "
15:30 Spor Bülteni
15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " İSTANBULSPOR – AKHİSARSPOR "
18:00 Spor Merkezi
18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " MENEMENSPOR – BURSASPOR "
21:00 Başlama Vuruşu
23:05 İleri Üçlü
01:00 Spor Artı
02:00 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " İSTANBULSPOR – AKHİSARSPOR "
03:40 İleri Üçlü
05:35 Süper Lig Özetler
06:10 İngiltere Premier Lig Özetler
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:58 İstiklal Marşı
23 EKİM 2020 YAYIN AKIŞI
06:58İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Goller
09:25 İngiltere Premier Lig Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 ALMANYA BUNDESLİGA GOLLER
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Stadyum
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
24 Ekim 2020 Yayın Akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMALARI ÖZETLER
07:30 İngiltere Premier Lig Özetler
08:00 TFF 1. Lig Özetler
08:30 Süper Spor
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:30 Teknik Analiz
11:30 Spor Bülteni
11:55 Efsanelerin İzinde
12:00 Avrupa Stüdyosu
13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ÜMRANİYESPOR – ALTINORDU "
15:30 Spor Haftasonu
17:00 Aktüel Futbol
18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " YILPORT SAMSUNSPOR – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ "
21:00 Stadyum
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
25 Ekim 2020 Yayın Akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:15 TFF 1. Lig Özetler
07:20 Takvim Yaprakları
07:25 Hava Durumu
07:30 Stadyum
11:00 Spor Bülteni
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Spor Haftasonu
13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " R.H BANDIRMASPOR – ADANA DEMİRSPOR "
15:30 Spor Haftasonu
15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " İSTANBULSPOR - ESKİŞEHİRSPOR "
18:00 Stadyum
18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ALTAY – GİRESUNSPOR "
21:00 Stadyum
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
26 Ekim 2020 Yayın Akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:30 Spor Merkezi
18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " AKHİSARSPOR - BURSASPOR "
21:00 Stadyum
00:05 TAKTİK ANALİZ
02:00 Stadyum
05:05 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI" " BEYPİLİÇ BOLUSPOR – MENEMENSPOR "
06:45 Süper Lig Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı