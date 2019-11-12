Trabzonspor'un geliri de seyirci sayısı da arttı
Bordo-mavili kulübün maç günü, naklen yayın ve ticari gelirleri yüzde 55, seyirci sayısı ise yüzde 23 arttı.
Trabzonspor'un geride kalan sezon maç günü, naklen yayın ve ticari gelirlerini yüzde 55 artırarak finansal anlamda ligin en başarılı ekiplerinden biri olduğu bildirildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyesi Eda Lermi Zorer'in, Aktif Bank'ın futbol ekonomisi raporu EkoLig'in lansmanına katıldığı belirtildi.
Ticari gelirler içerisindeki en büyük payın, 120,6 milyon lira ile reklam ve sponsorluklara ait olduğunun altı çizilerek, şunlar kaydedildi:
"2018-2019 futbol sezonunda kulübümüz, naklen yayın gelirlerini yüzde 45 oranında yükselterek 95,2 milyon liradan 138,4 milyon liraya çıkardı. Takımımızın 2017-2018 ve 2018-2019 futbol sezonlarında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynadığı lig maçlarını toplam 763 bin 92 futbolsever tribünlerde izledi. 2017-2018 futbol sezonunda 20 bin 138 olan seyirci ortalaması, 2018-2019 futbol sezonunda yüzde 23 artışla 24 bin 749'a yükseldi."
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