Trabzonspor, Ünal Karaman'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Bordo-mavililer, geçen sezon takımın başında görev yapan Karaman için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu törende, Karaman ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, geçen sezon teknik direktör Ünal Karaman ile konuştukları zaman uzun bir süreçten geçileceğini ifade ettiklerini belirtti.

Yaşanan süreçte Karaman'ın teknik direktörlüğünün üstünde ve ötesinde yük, sorumluluk yüklendiğinin de farkında olduklarını vurgulayan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Hemen hemen asli görevlerimizin dışında da pek çok şeyle uğraşmak zorunda kaldık. Mesela kendi adıma konuşayım, çok önemli bir bölümünde kulübe başkan olarak mı hizmet ettim yoksa tahsildar olarak mı hizmet ettim, ikincisi biraz daha doğru ancak bu bir süreç. Herkesin fedakarlık yapması gerekiyordu. Bu anlamda hocamıza çok teşekkür ediyorum. Tamam başkanlık da Trabzonspor'da biraz sıkıntılıdır, zordur ama en zor olanı Türkiye'de teknik direktörlüktür, hele Trabzonspor'da bu çok daha zor ve çok daha farklıdır. Allah'a şükür belirli bir noktaya kadar getirdik. Hem teknik heyetimiz hem oyuncularımız çok büyük özveri gösterdiler. Bundan sonrası için biraz daha önümüz temiz. Önümüzü biraz daha süpürerek biraz daha umut ve biraz daha farklı bakarak inşallah kafamızdaki düşüncelerimizi hem kulübün idari yapısına hem de sahaya yansıtabilecek bir pozisyonda olabileceğimizi düşünüyorum."

Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ile 2 aydır sürekli olarak profesyonel kadro yapılanmasını, altyapının yapılanmasının nasıl şekilleneceği, nasıl daha efektif olarak çalıştıracaklarını münazara ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bütün arzumuz, camianın gurur duyacağı, beğenerek izleyeceği bir profesyonel kadro oluşturmak ve bunun devamlılığını, sürdürülebilirliğini sağlamak. Allah inşallah mahcup etmez. Hocamız, yönetim olarak her şeyi ile güvendiğimiz, inandığımız, sağlam karakterli ve yönetimin işini kolaylaştıran bizimle aynı düşünce yapısına sahip olan ve aynı özveriyle hizmet eden bir insan. Trabzonspor'un bu tür şansları da var. Trabzonspor'un sıkıntılı süreçten çıkması için elinden gelen gayreti sarf eden insanlar var camianın içinde. Zaten bu kadar ağır türbülans, sıkıntılar yaşayan bir kulübün ayakta kalması mümkün olmazdı. Hocamız da kulübün bu neferlerinden birisi. Bizimle beraber tekrar 2 yıllık birlikteliği imzaladığı için çok teşekkür ediyorum. Kendisine yönetim adına şu sözü veriyorum, her şeyiyle arkasındayız, yanındayız, sağındayız, solundayız. Ama her şeyden önemlisi birlikte ve yan yanayız."

"Görüştüğümüz oyuncular var"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde 3 milyon avronun üzerinde bir bonservis bedeli ödemelerinin söz konusu olmayacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüştüğümüz oyuncular var, yüzde 80-90 anlaşma noktasına yaklaştığımız oyuncular var. Görüşmelerimizin devam ettiği oyuncular var. Politikamız ise mevcut yönetimin başlı başına almış olduğu bir karar değil. UEFA'nın finansal fair-play anlaşmalarına da sadık kalmamız doğrultusunda bizim bu sene 2-3, maksimum 3 milyon avronun üzerinde bonservis bedeli ödeme şansımız yok, öyle bir şey yaptığımız anda kulübün geleceğine kulüp başkanı olarak ihanet etmiş olurum. Bu açık ve nettir. Kulübün geleceğini karartmış olurum. Sadece borçlanma açısından değil. TFF'nin lisans yönetmeliği ve UEFA'nın yönetmeliğinin dışına çıkarak ihanet etmiş olurum. Bonservisi olmayan mümkünse veya bonservis bedeli olarak maksimum 6 transfer ya da 7 transfer, gençleri de buna dahil ederek harcanacak para 3 milyon avro ama ben 2 ile sınırlamak niyetindeyim. Böyle bir transfer politikası izleyeceğiz. İsimler üzerine son derece hassas çalışıyoruz. İzleme ekibimiz, teknik heyet. Hocamızın hiçbir zaman için bir günden bu güne tek isim empoze etmişliği yoktur. Biz de mali kriterler ölçüsünde en iyisini yapmaya çalışıyoruz.""Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, ellerindeki kadroyu muhafaza etmek istediklerini vurgulayarak, "Kadroya takviye yapmak ve mücadelemize kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Beklentinin yüksek olduğunu biliyoruz ama gerçeklerden de uzaklaşmamamız lazım. Siz zirve için mücadele ederken en az 4-5 takım daha zirve için mücadele edebiliyor. Camianın önüne gerçekler konulduğu zaman, iyi niyet ve özveriyle hareket edildiği zaman iyi şeyler oluyor. Gerçeklerle yola çıkmak ve o şekilde devam etmek zorundayız. Sadece temel atıldı. 5 katlı binanın sadece temeli atıldı bu sene. Bu temelin üzerine 5. katı koyamayız. Eğer çok mahir ustalarla taşeronlarla çalışırsak belki 2. katını tamamlayabiliriz. Onun için sabır ve destek. Başka bir beklentimiz yok. Bu sabır beklentisi içinde Trabzonspor hiçbir zaman zirve yarışından kopmayacak." diye konuştu.

"Kadromuzu muhafaza edeceğiz." diyen Ağaoğlu, "Bu sene biz bu kadrodan oyuncu verme düşüncesinde değiliz. Rakamlar konuşulmuş, (Yusuf Yazıcı'ya) Lille'den teklif geldi, doğrudur. Bana göre de Lille Kulübünün verebileceği maksimum paraya yakın bir para teklif edilmiştir ama zaten öyle bir paraya bu kalibredeki oyuncuları gönderme şansımız yok. Bu bir, ikincisi oyuncularımıza önümüzdeki sezon içerisinde bu kadroda ihtiyacımız var. Paramız var mı, yok ama inancımız var. Hedeflerimiz var. Dolayısıyla o hedefler doğrultusunda taviz vermek düşüncesinde değiliz." ifadesini kullandı.

Karaman'ın açıklamaları

Teknik direktör Ünal Karaman bir sezon boyunca oyuncularıyla sevinci, hüznü paylaştıklarını belirtti.

Trabzon’un farklı bir şehir olduğuna değinen Karaman, "Bu şehir her şeyiyle farklı bir şehir, eğer dokusunu bozma adına ısrarcı olmazsak..." dedi.

Karaman, başta yönetim kurulu olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "Onlar olmazsa biz olmayız. Bizim hem profesyonel manadaki yaşayışımızı hem de hayat standartlarımızı kolaylaştırmak için camiaya iyi hizmet verebilme noktasında hep önümüzü açtılar, önümüzü süpürdüler, önümüzde pislik bırakmamaya gayret gösterdiler. Bu anlamda başkanıma, yönetim kurulu arkadaşlarıma ve bütün emekçilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Trabzonspor'a hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Karaman, zaman zaman yaşanan zorlukların bazen imkan ve fırsatları da beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Sorumluluklarını da bildiklerini aktaran Karaman, şöyle konuştu:

"Hiçbir zaman kaz tüyü yataklarda, mükemmel ortamlarda mükemmel maddi ortamlar sunulmadı bize. Geçmişte yaşadıklarımız ve bugüne baktığımda sporculuk duruşundan asla taviz vermeyen, her gün öğrenmeye gayret eden bir öğrenci grubum vardı. Öğrenmeye de devam edecekler, tıpkı bizler gibi. Biz de bu oyuncu grubu olduğu sürece, saha içerisinde de mücadele eden taraftar grubu olduğu müddetçe şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Her oyuncu bizim için çok değerli. Bunun içerisinde bizim üzülerek gönderdiğimiz oyuncular da dahil bütün çabamız onları kazanma adına olur."

Karaman, yönetimden transfer anlamında oyuncu istemediğini sadece kriterleri belirleyerek ilettiğinin altını çizerek, "Ben bir tane oyuncu istemedim. Ben kriter belirlerim. Bir, aile sıcaklığını sağlayacak oyuncu, iki bölgesel pozisyonda bizim ihtiyacımız olan takım kimyasına destek verebilecek oyuncu. Burada bizim profesyonellerimiz var, onlar takip ediyorlar. Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, bu konuyla ilgili insanlar var, bunların değerlendirmesiyle beraber biz transfer politikasını oluşturacağız. Onların değerlendirmesiyle transfer politikasını belirleyeceğiz." diye konuştu.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, geçtiğimiz sezonki teknik kadronun aynı şekilde göreve devam edeceğini sözlerine ekledi.