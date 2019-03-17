Trabzonspor Nwakaeme ile kaybetmiyor

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da karşılaşmanın galibiyet golünü atan Nijeryalı futbolcu Anthony Nwkaeme, gol sayısını 8'e yükseltirken, bordo-mavililer bu futbolcunun gol attığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Sezon başında İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeli ile transfer edilen golcü oyuncu, 26. hafta sonunda forma giydiği 19 maçta 8 gole ulaştı.

Trabzonspor, Nwakaeme'nin gol attığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmezken 14 puan topladı.

Nwakaeme, ligde ilk olarak Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol attıktan sonra Beşiktaş deplasmanından 2-2 berabere dönen bordo-mavili takımın 1 golünü kaydetti.

Karadeniz ekibinin sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 yendiği karşılaşmada rakip fileleri 1 kez havalandıran Nijeryalı oyuncu, İstanbul'da 2-2'lik Kasımpaşa maçında 2 kez fileleri havalandırdı. Trabzonspor'un sahasında Akhisarspor'u 2-1 ve deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendiği maçlarda da 1'er gol attı.

Avrupa iddiasını güçlendirdi

Ligde 43 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor'da Nijeryalı futbolcu son 3 haftada attığı gollerle takımına hedefi yolunda önemli katkı sağladı.

Nwakaeme, son 3 hafta 4 gol atarak takımının 7 puan kazanmasında etkili oldu. 29 yaşındaki futbolcu, 2-2 berabere biten Kasımpaşa maçında 2, 2-1 galip gelinen Akhisarspor ve 1-0 kazanılan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında 1'er gol atarak takımının Avrupa iddiasını güçlendirdi.

Rodallega'dan sonra en golcü

Nwakame, son haftalarda attığı gollerle Trabzonspor'da en golcü oyuncu Rodallega'ya da yaklaştı.

Kolombiyalı oyuncu Rodallega ligde 12 golle takımının en golcü oyuncusu olurken Nwakaeme de 8 golle bu oyuncuyu takip ediyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında gördüğü kart ile cezalı duruma düşen Rodallega'nın yokluğunda Nwakaeme, yine takımının gol güvencesi olacak.

Muhabir: Selçuk Kılıç



