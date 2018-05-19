Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan Çalımbay'a plaket

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Rıza Çalımbay'a plaket verdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ağaoğlu ve yönetim kurulunun, kulüpte görev süresi sona eren Çalımbay'a teşekkür plaketi verdiği belirtildi.

Ağaoğlu'nun, Çalımbay'a kulübe katkılarından dolayı teşekkür ettiği ve bundan sonraki kariyerinde başarı dilediği kaydedildi.

Öte yandan, Ağaoğlu'nun TS Club yaz koleksiyonu ve formalarının uygun fiyatlarla taraftara sunulacağı ilk outlet mağazasının açılışına da katıldığı öğrenildi.

Muhabir: Tuğba Yardımcı