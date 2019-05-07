Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Sezonun en anlamlı maçı olacak

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligde hafta sonu Atiker Konyaspor maçını kayıpsız geçmeleri halinde Beşiktaş maçının sezonun en anlamlı maçı olacağını, ligi üçüncü hatta matematiksel olarak bakıldığında daha da yukarılarda bitirme şanslarının olduğunu söyledi.

Ağaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de son 9 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik aldıklarını belirterek, "3 maçımız kaldı. Oynadığımız futbol veya aldığımız galibiyetlerin anlam kazanması için kalan 3 maçı da galibiyetle tamamlamalıyız. Takım olarak bunu yapacak güçteyiz." dedi.

"Sayı olarak ve kulübeye bakıldığında biraz yetersiz görünüyorduk ama oyuncularımız sezon başından itibaren çok büyük özveri gösterdiler." ifadesini kullanan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız sıkıntıları ve çalkantıları herkes biliyor. Tüm bunlara rağmen yöneticisi, teknik heyeti, çaycısına kadar herkes burada bir aile havası içerisinde. Herkes, 'Bu takım yenilse bile zevk veriyor.' diyor. İyi bir hava yakaladık. Bu iyi havanın yakalanmasından oyuncu ve teknik heyetin özverisi, mücadele ve seyircinin desteği çok önemli. Bunu göz ardı etmememiz lazım. Ramazanda sahamızda oynayacağımız çok önemli bir Beşiktaş maçı var. Konyaspor maçını kayıpsız geçersek Beşiktaş maçı sezonun en anlamlı maçı olacak. Ligi üçüncü ve hatta matematiksel olarak baktığımızda daha yukarılarda bitirme şansımız da var ama biz maç maç gidiyoruz. İyi bir sezon geçirdik. Beklentilerin üzerinde gidiyoruz. Son saniyelerde kaybettiğimiz maçlarla 10 puan yitirdik ama bunlar futbolun içerisinde var."

"Abdülkadir ve Yusuf en iyi kulüplere layık"

Ahmet Ağaoğlu, takımdaki genç oyuncuların durumuna ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bizim kendi oyuncularımız, Yusuf olsun, Abdülkadirler olsun, Uğurcan ve Hüseyin olsun bu oyuncularla ilgili ücret politikasını gözden geçireceğiz. Benim verdiğim para veya benim verdiğim paraya yakın bir para oyuncuma veriliyorsa orada benim talep edeceğim parayı ikinci plana iter. Bu iki oyuncumuzun bir sezon daha kalıp takımı farklı yerlere taşımaları belki de birinci önceliğimiz olacak. Abdülkadir ve Yusuf, Avrupa'nın en iyi kulüplerine layık. Giderseler gittikleri yerde Trabzon'u, Trabzonspor'u ve Türkiye'yi temsil edecekler. Marka elçisi olmaları lazım. Göndermiş olmak için veya kulübün kasasına para koymak için biz buradan oyuncu göndermeyiz. İnşallah ekonomimizi de belli noktalara getirirsek bu konularda daha zor bir kulüp olacağız."

"Altyapı için radikal kararlar alacağız"

Ağaoğlu, altyapı için önemli kararlar alacaklarını belirterek "Bölgedeki diğer kulüpler de bizim pilot takımımız. Hekimoğlu'nu tebrik ediyorum, orada, bizim o ligde bir takımımız olması gerekiyordu. Birinci Lig'de de pilot takım olarak kullanabileceğimiz bir takımımız var. Altyapı için iki gündür hocayla görüşmelerimiz devam ediyor. Maçtan önce de konuştuk. Altyapıda radikal kararlar alıp ciddi bir program uygulayacağız. Yönetim olarak bu konudaki kararımızı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor için altyapının çok önemli olduğunu vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "İstanbul'da birinci ligdeki bir takım, Hekimoğlu, Of ve Yomra üzerinden gidip altyapımızı daha canlı bir şekilde hayata geçirme düşüncemiz var. Abdülkadirler, Yusuflar, Uğurcanlar sürdürülebilsin diye. Sürdürülebilir bir başarı istiyorsanız bunun temeli Trabzonspor'un altyapısından geçiyor. Bundan asla taviz verme veya bu düşüncenin dışına çıkma gibi bir lüksümüz yok." diye konuştu.

"UEFA'dan bize ulaşan tebliğ yok"

Başkan Ağaoğlu, Finansal Fair Play kriterleri kapsamında UEFA'dan henüz ellerine ulaşan bir tebliğ olmadığına işaret ederek, "Biraz uzadı. Uzaması da bizim hayrımıza, diye düşünüyorum. Yeniden yapılanma konusunu bir an önce hayata geçirebilirsek, federasyonun önemli çalışmaları var. Bankalar Birliği ile olan çalışma hayata geçerse oradan da sıyrılırız. Ülke olarak yeniden yapılanmayı hayata geçireceğimize inanıyorum. O zaman hem Türk futbolu hem de UEFA rahatlayacak. Çünkü bu kez UEFA'nın yapacağı işleri TFF yapmış olacak. Dolayısıyla biz de gidip UEFA kapılarında sürünmek zorunda kalmayacağız." şeklinde konuştu.