Trabzonspor-Fenerbahçe maçı biletleri tükendi

TRABZON

Trabzonspor Kulübünün taraftar, stadyum, amatör branşlar ve personel sorumlusu Özer Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biletlerin tamamının satıldığını söyledi.

Bayraktar, Fenerbahçe taraftarlarının İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereğince karşılaşmada yer almayacağını belirterek, "Misafir takım tribünü biletleri de Futbol Federasyonundan aldığımız izinle dün taraftarlarımıza satışa çıkarıldı. Buradaki 2 bin 40 bilet de tükendi." dedi.

Seyirci kapasitesi 41 bin 461 olan statta, güvenlik nedeniyle ayrılan yerlerin dışında kombine kartlarla birlikte 39 bin dolayında taraftarın olmasının beklendiğini belirten Bayraktar, "Taraftarımıza ilgilerinden ötürü teşekkür ediyoruz. İnşallah sahadan onları mutlu edecek bir sonuçla ayrılacağız." diye konuştu.

Bayraktar, boş locaların da Fenerbahçe maçına gelen yoğun talep nedeniyle kiralanmaya başlandığını sözlerine ekledi.

Muhabir: Selçuk Kılıç