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Tottenham'da teknik direktörlüğe Mourinho getirildi

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da teknik direktörlüğe Portekizli Jose Mourinho getirildi.

Spor 20.11.2019, 09:04
Tottenham'da teknik direktörlüğe Mourinho getirildi
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İSTANBUL (AA) - Tottenham Kulübü, Portekizli teknik direktör Mourinho ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Mourinho, "Böylesine harika geçmiş ve tutkulu taraftarlara sahip bir kulüpte göreve geldiğim için heyecanlıyım. Hem takım kadrosu hem de altyapı beni heyecanlandırıyor. Bu oyuncu grubuyla çalışacak olmak beni cezbediyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce ülkesinde Benfica, Porto, Uniao de Leiria, İngiltere'de Chelsea, Manchester United, İtalya'da Inter, İspanya'da Real Madrid'de görev alan Mourinho, birçok kupa kaldırma başarısı gösterdi. Aralık 2018'de Manchester United'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Mourinho, yaşadığı lig şampiyonluklarının yanı sıra Porto ve Inter'in başında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birer kez mutlu sona ulaştı.

Premier Lig'de son 5 maçını kazanamayan Tottenham, 12 haftada topladığı 14 puanla 14. sırada yer aldı.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan

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