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Tottenham'da teknik direktörlüğe Mourinho getirildi
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da teknik direktörlüğe Portekizli Jose Mourinho getirildi.
Spor 20.11.2019, 09:04
İSTANBUL (AA) - Tottenham Kulübü, Portekizli teknik direktör Mourinho ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Mourinho, "Böylesine harika geçmiş ve tutkulu taraftarlara sahip bir kulüpte göreve geldiğim için heyecanlıyım. Hem takım kadrosu hem de altyapı beni heyecanlandırıyor. Bu oyuncu grubuyla çalışacak olmak beni cezbediyor." ifadelerini kullandı.
Premier Lig'de son 5 maçını kazanamayan Tottenham, 12 haftada topladığı 14 puanla 14. sırada yer aldı.
Muhabir: Mutlu Demirtaştan
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