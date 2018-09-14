Tolunay Kafkas, Sivasspor'un altyapı tesislerini inceledi





SİVAS (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un altyapı takımları için hazırlanan yeni tesislerini gezdi.

Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nin yanına yapılan ve tamamlanma aşamasına gelinen altyapı tesislerini gezen Tolunay Kafkas'a, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, asbaşkan Faruk Taşseten, teknik direktör Tamer Tuna, TFF Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Cem Pamiroğlu ile Sivasspor Kulübü Futbol Gelişim Direktörü Murat Dizdar eşlik etti.

Sahaları ve soyunma odalarını inceleyen Kafkas, başkan Otyakmaz ve Murat Dizdar'dan tesisler hakkında bilgi aldı.

Başkan Mecnun Otyakmaz, Kafkas ve Pamiroğlu'na Sivas'a gelerek Sivasspor tesislerini inceledikleri için teşekkür etti.

Yapılan tesisleri yetkililere gösterme fırsatı bulduklarını aktaran Otyakmaz, "İç Anadolu Bölgesi'nde önemli bir açığı kapattık. Sosyal sorumluluk gereği bölgeye hizmet etmek en büyük amaçlarımızdan biri. Bunu yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz. İmkanlarımızın ve ekonomik şartlarımızın, diğer şehirlere göre biraz daha kısıtlı olduğu herkesin malumu. Dolayısıyla federasyonumuzun da yapılan güzel işlerde yanımızda olduğunu bilmek, desteklerini görmek en büyük beklentimiz." diye konuştu.

Kafkas ise TFF olarak genç oyuncu gelişimine yatırım yapan Sivasspor'u ziyaret ettiklerini belirterek, "Sayın Başkanımız Mecnun Otyakmaz, bizleri onurlandırdı. Federasyon olarak 'Sivasspor Kulübü'ne nasıl destek olabiliriz, genç oyuncu ve antrenör gelişiminde neler yapabiliriz?' diye buradayız. Böyle yatırımları diğer kulüplerimizin de yapması gerektiğine inananlardanım. Çünkü genç oyuncu gelişimi bugün en önemli parametrelerden biri. Başkanımıza ve Demir Grup Sivasspor Kulübüne böyle bir yatırım yaptığı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.