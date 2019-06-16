TFF, Murat Cavcav'ı tebrik etti





İSTANBUL (AA) - TürkiyeFederasyonu (TFF),Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen'ı kutladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Spor Kulübünün bugün yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa yeniden seçilen Sayın Murat Cavcav ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.