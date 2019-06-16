Federasyondan yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Spor Kulübünün bugün yapılan olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa yeniden seçilen Sayın Murat Cavcav ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
TFF, Murat Cavcav'ı tebrik etti
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Murat Cavcav'ı kutladı.Federasyondan yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Spor Kulübünün bugün yapılan...