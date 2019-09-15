TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 - Osmaniyespor FK: 2

Tff 3.lig 3.grup Mücadelesinde Nevşehir Belediyespor Kendi Saha Ve Seyircisi Önünde Osmaniyespor’a 2-1 Mağlup Oldu.