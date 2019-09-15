TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 - Osmaniyespor FK: 2

TFF 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor sahasında Osmaniyespor’a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Gazi
Hakemler: Feridun Daldaş xx, Harun Öztekin xx, İbrahim Ethem Potuk xx
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç x, İlker Günaslan x, Youssef Yeşilmen x, Emre Gemici x, Ergün Cengiz x, Onur Ural x, Muhammet Aran x, Alper Yener x (Emre Fırtına dk. 79), Savaş Yılmaz x (Rasim dk. 75), Oktay Gümüş x (Raif Uzuner dk. 66), Okan Duran x
Teknik Direktör: Ergün Aytekin
Osmaniyespor FK: Alp Arda x, Onur Kızıltaş x, Kerim Bölük x, Hamit Bayraktar x, Tayfun Gümüşoğlu x, Ali Emre Erhal x (Deniz Karadeniz dk. 60), Taşkın Kartal x (Semih dk. 70), Ahmet Baykal x (Yasin Çakaloğlu dk. 79), Metehan Mimaroğlu x, Ekrem Sütçü x, Cihad Ateş xx
Teknik Direktör: Mehmet Seçkin
Goller: Cihad Ateş (dk. 45 ve 82) (Osmaniyespor), Emre Gemici (dk. 90) (Nevşehir Belediyespor)
Kırmızı Kart: Yousef Yeşilmen (dk. 90) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı Kartlar: Savaş Yılmaz, İlker Günaslan, Ergün, Muhammet, Yasin (Nevşehir Belediyespor), Cihat Ateş, Alp Arda, Tayfun Sabri, Kerim Bölük, Taşkın (Osmaniyespor)Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2019, 20:32