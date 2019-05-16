TFF 2. Lig'de yarı final heyacanı





İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de play-off yarı final ilk maçları yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, Beyaz Grup'ta Sakaryaspor ile Sarıyer, Kırmızı Grup'ta ise Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Fatih Karagümrük'ün karşılaşacağı maçların programı şöyle:

16.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fatih Karagümrük (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

20.45 Sakaryaspor-Sarıyer (Yeni Sakarya Atatürk)

Karşılaşmaların rövanşları 21 Mayıs Salı günü oynanacak ve finale yükselecek ekipler belli olacak.

1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı TFF 2. Lig play-off finali, 28 Mayıs Salı günü, federasyon tarafından belirlenecek tarafsız sahada tek maç olarak oynanacak.