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Tevez yeniden Boca Juniors'ta

Çin ekibi Shanghai Shenhua ile yollarını ayıran Carlos Tevez, eski takımı Boca Juniors ile anlaştı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:09
Tevez yeniden Boca Juniors'ta
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ANKARA (AA) - Arjantinli yıldız futbolcu Carlos Tevez, Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Shenhua'dan ayrılarak eski kulübü Boca Juniors'a döndü.

Arjantin kulübünden yapılan açıklamada, yaşadığı anlaşmazlığın ardından Çin ekibiyle yollarını ayıran Tevez ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bir dönem Manchester City, Manchester United ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde boy gösteren Tevez, Shanghai Shenhua'da 38 milyon avroluk maaşıyla dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer almasına rağmen beklenen performansı sergileyememişti.

Bir yıl süren Çin macerasında daha çok yaşadığı uzun sakatlıklar ve aşırı kilolarıyla gündeme gelen 33 yaşındaki futbolcu, 20 maçta 4 gol atabildi.

Carlos Tevez, altyapısından yetiştiği ve daha önce 2001-2004 ile 2015-2016 yıllarında formasını giydiği Boca Juniors'ta üçüncü dönemini yaşayacak.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu


Anahtar Kelimeler:
Boca JuniorsCarlos TevezÇin Süper LigShanghai ShenhuaSpor
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