Tavsiyeyle başladığı atletizmde madalyaya doymuyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinin Kaynarca Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki milli atlet İslam Taşcı, ağabeyi Nedim Taşcı'nın 6 yıl önce tavsiyesiyle katıldığı okullar arası atletizm seçmelerinde başarı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Ortaokulu bitirdikten sonra eğitimini Erzurum'daki spor lisesinde sürdürmeye başlayan azimli sporcu, bu sırada antrenör Fesih Doğan ile tanışarak atletizme profesyonel anlamda ilk adımı attı.

Milli takıma 2015'te seçilen genç atlet, aynı yıl kendinden 4 yaş büyüklerle katıldığı Türkiye şampiyonasında 5 bin metrede birincilik elde ederek Türkiye'yi Balkan Şampiyonası'nda temsil etti.

Başarılarını taçlandırmak istiyor

Çok sayıda Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra bu yıl İspanya'da düzenlenen Kulüpler Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak Avrupa şampiyonluğu, Balkan ikinciliği ve üçüncülüğü gibi başarıları bulunan milli atlet, son olarak temmuz ayında Romanya'da düzenlenen Gençler Balkan Şampiyonası'nda 2'ncilik elde etti.

Elde ettiği başarılarla köy çocuklarına da örnek olan milli atlet, İsveç'te 18-21 Temmuz'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak başarılarını taçlandırmak istiyor.

Milli atlet İslam Taşcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor sevgisinin ilkokulda başladığını söyledi.

Ağabeyinin tavsiyesiyle atletizme yöneldiğini ifade eden İslam, şöyle konuştu:

"Horasan ilçesinde 6 yıl önce düzenlenen 23 Nisan etkinliklerine katıldım ve buradaki atletizm seçmelerinde derece elde ettim. Ortaokul bittikten sonra Erzurum'da spor lisesine başlayıp antrenör Fesih hoca ile tanıştım. Artık sporla iç içe oldum ve 50'den fazla madalyam var. Avrupa 4'üncülüğü, Avrupa kulüplerde takım olarak şampiyonluk, Balkan 2'nciliği ve 3'üncülüğü gibi çok sayıda derecem var. Birçok kez de Türkiye birinciliği elde ettim."

"Hedefim, Avrupa Şampiyonluğu"

İslam, İsveç'te 18-21 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmayı hedeflediğini belirterek, Avrupa Şampiyonasına yoğun şekilde hazırlandığını dile getirdi.

Başarılarını yeni şampiyonluklarla taçlandırmak istediğini aktaran İslam, "Hedefim, Avrupa şampiyonluğu ve bunun için iddialıyım. Spora başlamasaydım belki okul okumaz sadece köyde kalıp çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşacaktım. Sporcu olduğum için mutluyum, başarı elde ettikçe spora ilgim artıyor. Atletizme ağabeyimin önerisiyle başladım, başarılar elde ettikçe ailem de destekledi." diye konuştu.

Spor sayesinde birçok ülke ve şehir gördüğüne dikkati çeken İslam, spor sayesinde köyden çıkıp ülkeleri gezme şansı bulduğunu anlattı.

Köy çocuklarının sporla tanıştırılmasını isteyen İslam, "İsveç'teki 20 yaş altı yarışlarından sonra 2024 olimpiyatlarında bayrağımızı dalgalandırmayı hedefliyorum." ifadesini kullandı.

"İslam'ın sporla hayatı değişti"

İslam Taşçı'nın antrenörü ve aynı zamanda Atletizm Erzurum İl Temsilcisi Fesih Doğan da Taşcı'nın yetenekli bir sporcu olduğunu ifade etti.

İslam'ın 4 yıl önce gençler kategorisinde milli takıma seçildiğini kaydeden Doğan, "İslam, köyden gelip spora başladı ve sporla hayatı değişti. Nasip olursa bu yıl üniversitede beden eğitimi bölümü okuyacak. İsveç'te yapılacak Avrupa şampiyonasında ülkeye madalya kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda hafta boyunca yoğun çalışıyoruz. Yaptığımız testlerle de de başarılı sonuç elde edeceğimizi görüyoruz." diye konuştu.