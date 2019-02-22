"Taklacı golcü"nün Türkiye sevgisi





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - MKE Ankaragücü'nün devre arasında Avusturya'nın Wolfsberger takımından kadrosuna kattığı Jamaikalı futbolcusu Dever Orgill, Türkiye'yi ülkesine benzettiğini söyledi.

Jamaika Milli Takımı'nda da forma giyen golcü futbolcu, AA muhabirine, Türkiye'deki güzelliklerin futboluna olumlu yönde yansıdığını ifade etti.

"Burada çok güzel bir ortam var" diyen Orgil, "Burayı biraz Jamaika'ya benzetiyorum. İnsanları, havası ve iklimiyle burası gerçekten çok güzel. İnsanları çok sıcakkanlı. MKE Ankaragücü büyük bir kulüp. Türkiye'nin en eski kulüplerinden biri. O yüzden benim için burada oynamak büyük bir zevk. Türkiye'de olmak benim için güzel bir şey. Burada olmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

Babası sayesinde 6 yaşında futbolla tanıştığını ve sonrasında kendisini geliştirdiğini dile getiren Jamaikalı golcü, "Ben kendime hiçbir şekilde hedef koymadım. Benim hedefim, MKE Ankaragücü'nü ligde tutmak. Elimden geldiğince takıma faydalı olmak istiyorum. Zaten ondan sonra goller gelecektir. 7 ile 10 gol arası atarım diye düşünüyorum. Bu sayıların önemi yok. Ben bu golleri atamasam bile takımımız ligde kalsın." değerlendirmesinde bulundu.





- Taklalı gol sevinci





Dever Orgill, kaydettiği gol sonrası takla atarak yaptığı sevincin taraftarı mutlu ettiğini aktardı.

Gol sonrasındaki sevincini değerlendiren Orgill, "Takla atmak, benim yaptığım en güzel gol sevinçlerinden biridir. Genel olarak bu sevinci yaparım. Bazen otomatik olarak çıkıyor, bazen de Usain Bolt gibi farklı şeyler yapıyorum. Bazen de oğlum bana, 'Baba gol attıktan sonra şunu yap.' diyor. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Hangi takıma gidersem gideyim taraftarlar taklayı sevdiği için bu şekilde seviniyorum." açıklamasında bulundu.

Kendisinin kişisel hedefleri bulunduğunu ancak mevcut ortamda bunun önemsiz olduğunu dile getiren Jamaikalı golcü, şunları kaydetti:

"Önemli olan MKE Ankaragücü ile neler yaptığımız. Hedeflere nasıl ulaşabildiğimiz. Zaten takım olarak biz iyi gittiğimiz zaman, benim hedeflerim de yavaş yavaş gerçekleşmeye başlayacaktır. Ben küme düşme potasından çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü üzerimizdeki takımların da puanları birbirine yakın. Fazla bir puan farkı yok. Bizim için her puan önemli. Puanları toplandıkça tehlike bölgesinden uzaklaşacağımızı düşünüyorum."





- "Shelton, 'Benim idolüm.' diyeceğim bir futbolcu"





Orgill, transferi öncesinde Türkiye ve Türk futboluyla ilgili bilgisi bulunmadığını belirterek, "Finlandiya'da oynamaya başladığım zaman Jamaikalı Luton Shelton, Kardemir Karabüspor'a transfer olmuştu. Shelton, 'Benim idolüm.' diyeceğim bir futbolcu. Onu sürekli takip ettim. Jamaika'da rekor kıran bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

Transferi öncesinde Süper Lig'deki birkaç maçı izlediğini aktaran Orgil, "Ligi çok iyi takip edemiyordum ama Galatasaray, Fenerbahçe ve Kasımpaşa gibi takımları biliyordum. İsimlerini duymuştum. Buraya gelince daha fazla ilgilenmeye başladım. Finlandiya'da top oynarken buraya gelmek istiyordum. Bunu başardım ve kalbim Türkiye liginde." diyerek sözlerini tamamladı.







