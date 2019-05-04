



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalan 8 takım da belli oldu.

Ligin 29. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko-Banvit maçının ardından play-off'a kalan son takım da netleşti.

Rakibini deplasmanda 78-70 yenen Banvit, play-off biletini aldı.

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, TOFAŞ, Gaziantep Basketbol, Türk Telekom, Galatasaray Doğa Sigorta, Beşiktaş Sompo Japan ve Banvit, 2018-2019 sezonunda play-off biletini aldı.

Normal sezonun 30. hafta maçlarıyla tamamlanacağı ligde, eşleşmeler de bu karşılaşmaların ardından belli olacak.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Darüşşafaka Tekfen'in yanı sıra Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Afyon Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, play-off'a kalamadı.