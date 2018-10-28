



Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Armstead 2, Hayes 18, Eldridge 15, Berkay Candan 11, Williams 26, Merthan Mutlu 2, Oğulcan Baykan, Tiby 6, Uğur Hortum

Türk Telekom: Yunus Emre Sonsırma 8, Campbell 17, Landesberg 11, Gabriel 15, Stimac 4, Metin Türen, Ender Arslan 5, Kaya Peker 17, Polat Kaya

1. Periyot: 20-22

Devre: 35-42

3. Periyot: 60-57





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği Türk Telekom'u 80-77 yendi.

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, bu sonuçla ligde 3. galibiyeti elde etti. Türk Telekom ise 2. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Dış atışlardan sayılar üreten Türk Telekom karşısında Williams'la pota altından basketler bulan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 5. dakikayı 12-11 üstün geçti. Landesberg'in hızlı hücumlarda kaydettiği sayılarla Türk Telekom, ilk çeyreği 22-20 önde bitirdi.

Savunmaların sertleştiği ikinci çeyrekte Kaya Peker'le pota altından sayılar üreten Türk Telekom, 16. dakikayı 27-26 üstün geçti. Dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı açan ve 18. dakikada farkı çift hanelere (28-38) taşıyan konuk ekip, ilk yarıyı da 42-35 önde tamamladı.

İkinci yarıda boyalı alanı iyi savunan ve Eldridge'yle arka arya üç sayılık basketler bulan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 25. dakikada eşitliği yakaladı: 50-50. Williams'ın pota altından kaydettiği sayıyla 28. dakikada yeniden öne (57-55) geçen ev sahibi ekip, final periyoduna da 60-57 üstün girdi.

Son çeyreğin ilk 5 dakikasında rakibine sayı şansı vermeyen ve 9-0'lık seri yakalayan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 35. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 69-57. Çabuk toparlanan ve Campbell'in etkili oyunuyla 10-0'lık seri yakalayan Türk Telekom, 38. dakikada farkı 2 sayıya (69-67) indirdi. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Williams'la serbest atışlardan, Eldridge ile de üç sayılık atışlardan basketler bulan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, sahadan 80-77 galip ayrıldı.











