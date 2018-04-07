



Salon: Anadolu Üniversitesi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon

Eskişehir Basket: Buğrahan Tuncer 17, Caner Erdeniz, Ayres 13, Duncan 14, Baron 20, Berkay Candan, Doğan Şenli 3, Marshall, Yunus Emre Sonsırma, Kravtsov 9

Demir İnşaat Büyükçekmece: Wright 21, Walker 14, Kairys 10, Stojanovski 14, Robinson, Burak Can Yıldızlı, İlkan Karaman 3, Merthan Mutlu, Oğulcan Baykan, Simpson 10

1. Periyot: 21-18



Devre: 41-41



3. Periyot: 55-58



Beş faulle çıkanlar: 36.22 Robinson, 39.37 Kairys (Demir İnşaat Büyükçekmece), 37.27 Caner Erdeniz (Eskişehir Basket)





ESKİŞEHİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 24. hafta maçında Eskişehir Basket, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 76-72 yendi.

Kairys ile etkili başladığı oyunda konuk ekip 2. dakikada 5-0 üstünlük yakaladı. Ayres'ın 5 sayısıyla yeniden dengeyi kuran Eskişehir Basket, 3. dakikada skoru eşitledi: 5-5. Demir İnşaat Büyükçekmece, karşılaşmanın 5. dakikasını 9-7 önde geçerken, Baron ve Buğrahan Tuncer ile bulduğu üç sayılık basketlerle kontrolü eline alan ev sahibi ekip, pota altında Duncan ve Kravtsov'un da skora yapmasıyla ilk çeyreği 21-18 önde tamamladı.

Eskişehir Basket, ikinci çeyrekte etkili oyununu sürdürerek 15. dakikada farkı 8 sayıya (36-28) çıkardı. Walker, Simpson ve Stojanovski'nin sayılarıyla rakibine karşılık veren Demir İnşaat Büyükçekmece, sayı farkını eriterek devreye 41-41 eşitlikle girilmesini sağladı.

İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip, Eskişehir Basket'in üs üste hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendirdi. Stojanovski ile etkili olan Demir İnşaat Büyükçekmece, son çeyreğe 58-55 önde girdi.

Son çeyrekte Eskişehir Basket skoru lehine çevirmeye çalışırken, Wright ile hem dış atışlarda hem de pota altında etkili olan Demir İnşaat Büyükçekmece, 34. dakikada 64-62'lik skorla üstünlüğünü korudu. Ev sahibi takım, Baron'un üç sayılık basketleriyle 36. dakikayı 71-67 önde geçti. Eskişehir Basket, kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve müsabakadan 76-72 galip ayrıldı.