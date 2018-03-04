Salon: Anadolu Üniversitesi
Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler, Osman Sinan İşgüder, Kerem Baki
Eskişehir Basket: Berkay Candan 3, Ayres 8, Duncan 12, Yunus Emre Sonsırma 9, Baron 11, Buğrahan Tuncer 17, Caner Erdeniz 3, Dorukhan Engindeniz 2, Kravtsov 19
Gaziantep Basketbol: Erol Can Çinko 11, Balazic, Armand 28, Carter 11, Miller 19, Can Uğur Öğüt, Orhan Haciyeva 12, Murat Göktaş, Freimanis, Murphy 4
1. Periyot: 24-25
Devre: 42-52
3. Periyot: 62-68
Beş faulle çıkan: 33.91 Orhan Haciyeva (Gaziantep Basketbol)
ESKİŞEHİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta karşılaşmasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Eskişehir Basket'i 85-84 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan taraf olan Eskişehir Basket, 5. dakikayı 10-7 önde geçti. Gaziantep Basketbol, Armand'ın 11 sayıyla etkili olduğu ilk çeyreği 25-24 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte üstünlüğünü devam ettiren konuk ekip, Armand'ın 21 sayıya ulaştığı bu periyot sonunda soyunma odasına 52-42 galip durumda gitti.
Gaziantep Basketbol, 25. dakikasını 15 sayı farkla (52-47) önde geçtiği üçüncü çeyreğin son bölümünde farkın azalmasını önleyemese de son periyoda 68-62 avantajlı girdi.
Müsabakanın son periyodu büyük çekişmeye sahne oldu. Maçın son 5 dakikasına 73-68 konuk ekibin üstünlüğünde girilirken, tempoyu artıran Eskişehir Basket, 36. dakikada 76-75 öne geçmeyi başardı. Ev sahibi takımın hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren Gaziantep Basketbol, son dakikaya girilirken 82-81'lik skorla yeniden öne geçti. Maçın bitimine 15 saniye kala Baron'un 3 sayılık basketi, Eskişehir Basket'i 84-82 üstün duruma getirdi. Gaziantep Basketbol, Erol Can Çinko'nun bitime 3 saniye kala attığı 3 sayılık basketle müsabakadan 85-84 galip ayrıldı.