Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 6 kulübü TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yaplan açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Atiker Konyaspor'un çeşitli nedenlerden dolayı disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, Kayserispor Teknik Direktörü Mariusi Sumudica'nın, takımının Kardemir Karabükspor ile oynadığı maçtaki "sportmenliğe aykırı hareketleri", Antalyaspor'un savunma oyuncusu Ondrej Celustka'nın da Göztepe ile oynanan mücadeledeki "kural dışı hareketi" nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği bildirildi.

Spor Toto 1. Lig'de ise Boluspor, Gaziantepspor, Denizlispor, Ankaragücü ve Eskişehirspor'un PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan, Balıkesir Baltok forması giyen Steve Beleck'in de Adanaspor mücadelesindeki "hakaretleri" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.

Muhabir: Hilmi Sever