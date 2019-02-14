Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta yarın yapılacak Evkur Yeni Malatyaspor- Beşiktaş maçıyla başlayacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 22. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

16 Şubat Cumartesi:

13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)

16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

17 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18 Şubat Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)