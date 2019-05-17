Spor Toto 1. Lig'de normal sezon tamamlanıyor

İZMİR (AA) - Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor'un Süper Lig'e çıkmayı garantilediği Spor Toto 1. Lig'de Hatayspor ve Osmanlıspor'dan sonra play-off oynayacak son iki ekip yarınki müsabakalarla belli olacak.
Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor'un küme düştüğü ligde play-off'ta mücadele edecek son iki ekip için üç aday bulunuyor. 57 puanlı Altınordu, 56 puanı bulunan Gazişehir Gaziantep ve 55 puanlı Adana Demirspor, adlarını play-off'a yazdırmaya çalışacak.
Bu ekipler son hafta maçlarını deplasmanda oynayacak. Altınordu Giresunspor'la, Gazişehir Gaziantep Kardemir Karabükspor'la, Adana Demirspor da Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Yarınki müsabakaların ardından ligdeki sıralamalarına göre takımların play-off yarı final eşleşmeleri de belirlenecek. Play-off finalini kazanacak takım adını Süper Lig'e yazdıracak.
- İhtimaller
Altınordu ve Gazişehir Gaziantep son haftayı galibiyetle tamamlamaları halinde play-off'ta mücadele edecek.
- Yarının programı
Spor Toto 1. Lig'de yarın saat 16.30'da başlayacak 5 karşılaşma şöyle:
İstanbulspor-Abalı Denizlispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)
Kardemir Karabükspor-Gazişehir Gaziantep (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
Adanaspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
Gençlerbirliği-Adana Demirspor (Eryaman)