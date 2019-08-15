Son şampiyon sezonu Denizli'de açıyor

İSTANBUL (AA) - Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.
Denizli Atatürk Stadı'nda 16 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezalı olduğu için müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak.
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin ise hafta içinde gerçekleştirilen operasyonla böbrek taşı alınmıştı.