Slimani en kötü gol performansına ortak

İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Fenerbahçe'nin sezon başı kadrosuna kattığı Cezayirli santrfor İslam Slimani, Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar ortaya koyduğu performansla, son 17 sezonda kulüp tarihinin en kötü performanslarından birine imza attı.

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralanan Slimani, sarı-lacivertlilere transfer olan yabancı santrforların ilk sezonları dikkate alındığında, Süper Lig'de şu ana kadar attığı tek golle en verimsiz ileri uç oyuncularından biri oldu.

Süper Lig'de geride kalan 15 haftada forma giydiği 12 maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıkan Slimani, sadece 4. haftadaki Kayserispor maçında ağları havalandırabildi.

Slimani, Fenerbahçe'ye 2002-2003 sezonunun devre arasında transfer edilen Rus futbolcu Vladimir Beschastnykh'in performansına ortak oldu. Beschastnykh, sadece 12 lig maçında forma giyip tek gol atmıştı.

Geçtiği futbolcu yok

Beschastnykh'ten Slimani'ye kadar geçen süreçte Fenerbahçe'ye transfer olan santrforların birçoğu ilk 12 maçlık performanslarında gol sıkıntısı çekmedi.

Bu iki ismin dışında son 17 sezonda Fenerbahçe'ye Washington, Nobre, Anelka, Kezman, Güiza, Niang, Sow, Bienvenu, Kuyt, Webo, Emenike, Van Persie, Fernandao, Janssen ile Frey yabancı santrfor olarak transfer edildi.

Bu futbolcular içinde Fenerbahçe'yle ligde çıktığı ilk 12 maçta en fazla skor üreten isim Nobre oldu. Nobre, 2003-2004 sezonunun devre arasında geldiği sarı-lacivertlilerle 12 maçta 12 gol atarak çok iyi bir performans sergiledi.

Beschastnykh ve Slimani'den sonraki en kötü performanslara ise 12 maçta ikişer gol atan Güiza ile Janssen imza attı.