Sivasspor'un Hollanda kampı sona erdi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda'da gerçekleştirdiği 9 günlük kampı tamamladı.
Yeni sezon hazırlıklarına 5 Temmuz'da Bolu'nun Gerede ilçesinde başlayan Sivasspor, 22 Temmuz'da ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'ya gitti.
Kamptaki son antrenmanını bugün yapan Sivasspor, yarın sabah Düsseldorf Havalimanı'ndan Türkiye'ye dönecek.
Öte yandan teknik direktör Rıza Çalımbay, takıma 4 gün izin verdi.
Kırmızı-beyazlı futbolcular, 4 Ağustos Pazar günü kulüp tesislerinde toplanarak ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayacak.