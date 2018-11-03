Sivasspor'da Konyaspor maçı mesaisi sürüyor

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında iç sahada Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen...