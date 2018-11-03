Sivasspor'da Konyaspor maçı mesaisi sürüyor

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında iç sahada Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Antrenmanı, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Demir Grup Sivasspor ile Atiker Konyaspor, 5 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.